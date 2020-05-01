Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Серия А не будет расширена до 22 клубов в следующем сезоне

Серия А не будет расширена до 22 клубов в следующем сезоне
Футбол / Италия 0

Если сезон чемпионата Италии будет завершён досрочно, в сезоне-2020/2021 Серия А не будет расширена до 22 команд, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Сообщается, что Федерация футбола Италии (FIGC) провела совещание с руководством Серии А, Ассоциациями футболистов, тренеров и судей Италии. Во время видеоконференции было принято решение сохранить повышение и понижение итальянских клубов в классе, даже если сезон будет завершён досрочно. Таким образом, в следующем сезоне в Серии А по-прежнему будут выступать 20 клубов.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

Президент Федерации футбола Италии: я никогда не соглашусь на досрочное завершение сезона
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020