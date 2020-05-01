Серия А не будет расширена до 22 клубов в следующем сезоне

Если сезон чемпионата Италии будет завершён досрочно, в сезоне-2020/2021 Серия А не будет расширена до 22 команд, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Сообщается, что Федерация футбола Италии (FIGC) провела совещание с руководством Серии А, Ассоциациями футболистов, тренеров и судей Италии. Во время видеоконференции было принято решение сохранить повышение и понижение итальянских клубов в классе, даже если сезон будет завершён досрочно. Таким образом, в следующем сезоне в Серии А по-прежнему будут выступать 20 клубов.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.