Тотти: Тонали станет одним из лучших полузащитников в мире

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти во время прямого эфира в «Инстаграме» рассказал, что 19-летний полузащитник «Брешии» Сандро Тонали является одним из его любимых игроков.

«Он один из моих любимых игроков. Я пытался осуществить его переход в «Рому» как можно скорее, но, к несчастью, мне это не удалось.



Я бы сделал всё, чтобы заполучить Тонали. С моей точки зрения, он станет одним из лучших полузащитников в мире. У него есть все качества великого игрока: он одарён техникой и хорошим мышлением, он силён в любой ситуации», — приводит слова Тотти Football Italia.

Ранее сообщалось, что Тонали интересуется «Барселона». Итальянцы хотят получить за игрока € 60 млн, но каталонский клуб не готов платить такую сумму.

Сандро Тонали — воспитанник «Брешии». В основном составе команды он дебютировал в 2017 году, когда «Брешия» ещё играла в Серии В. В текущем сезоне Тонали провёл за «Брешию» 23 матча, забил 1 гол и получил 6 жёлтых карточек.