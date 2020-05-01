Футбол сегодня: в Беларуси стартует 7-й тур чемпионата

Из-за угрозы распространения коронавируса практически все турниры по всему миру были приостановлены. Тем не менее сегодня, 1 мая, состоится несколько матчей.



В центре внимания вновь окажется Беларусь, где стартует 7-й тур Высшей лиги. В 16:00 мск прозвучит стартовый свисток во встрече «Смолевичи» – «Энергетик-БГУ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Также в Беларуси пройдут три встречи 7-го тура первенства резервных команд. В 13:00 мск начнутся матчи «Динамо» (Минск) – «Слуцк» и «Минск» – «Торпедо-БелАЗ», а в 14:00 мск на поле сойдутся брестский «Рух» и «Городея».



Помимо этого, сегодня состоится один матч в первенстве Беларуси среди женских команд. В 1-м туре Высшей лиги встретятся «Минск» и могилёвский «Днепр». Начало – в 16:00 мск.

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