Орлов: Петржеле — отдельное спасибо. При нём из «Зенита» ушёл «совок»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал об изменениях в «Зените» во времена работы бывшего главного тренера команды Властимила Петржелы.
«Петржеле – отдельное спасибо. Знаете, за что? Он сделал одну важную вещь – раскрепостил ребят. Они стали по-настоящему европейскими футболистами. Именно Петржела сказал: «Ребята, а чего вы живёте на базе перед матчами? Живите дома! Я вам доверяю!» И они стали из дома приезжать на игры. И ушёл этот «совок», который висел над командой – карантин, сборы, никуда не выходить, готовиться, никому не улыбаться… Такая чисто советская система. Петржела её убрал. И привнёс европейский дух, свободу. Это был настоящий поворот в истории клуба», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год. Под его руководством сине-бело-голубые заняли второе место в чемпионате России и выиграли Кубок Премьер-Лиги.
Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на «Чемпионате».
- 1 мая 2020
-
13:09
-
13:00
-
12:59
-
12:36
-
12:30
-
12:21
-
12:17
-
12:02
-
11:56
-
11:49
-
11:30
-
11:21
-
11:21
-
10:58
-
10:53
-
10:43
-
10:34
-
10:21
-
10:03
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:35
-
09:29
-
09:22
-
09:00
-
08:35
-
07:39
-
06:54
-
06:23
-
06:07
-
05:35
-
04:50
-
04:18
-
03:17