Орлов: Петржеле — отдельное спасибо. При нём из «Зенита» ушёл «совок»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал об изменениях в «Зените» во времена работы бывшего главного тренера команды Властимила Петржелы.



«Петржеле – отдельное спасибо. Знаете, за что? Он сделал одну важную вещь – раскрепостил ребят. Они стали по-настоящему европейскими футболистами. Именно Петржела сказал: «Ребята, а чего вы живёте на базе перед матчами? Живите дома! Я вам доверяю!» И они стали из дома приезжать на игры. И ушёл этот «совок», который висел над командой – карантин, сборы, никуда не выходить, готовиться, никому не улыбаться… Такая чисто советская система. Петржела её убрал. И привнёс европейский дух, свободу. Это был настоящий поворот в истории клуба», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.



Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год. Под его руководством сине-бело-голубые заняли второе место в чемпионате России и выиграли Кубок Премьер-Лиги.



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