Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Орлов: Петржеле — отдельное спасибо. При нём из «Зенита» ушёл «совок»

Орлов: Петржеле — отдельное спасибо. При нём из «Зенита» ушёл «совок»
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Геннадий Орлов рассказал об изменениях в «Зените» во времена работы бывшего главного тренера команды Властимила Петржелы.

«Петржеле – отдельное спасибо. Знаете, за что? Он сделал одну важную вещь – раскрепостил ребят. Они стали по-настоящему европейскими футболистами. Именно Петржела сказал: «Ребята, а чего вы живёте на базе перед матчами? Живите дома! Я вам доверяю!» И они стали из дома приезжать на игры. И ушёл этот «совок», который висел над командой – карантин, сборы, никуда не выходить, готовиться, никому не улыбаться… Такая чисто советская система. Петржела её убрал. И привнёс европейский дух, свободу. Это был настоящий поворот в истории клуба», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.

Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год. Под его руководством сине-бело-голубые заняли второе место в чемпионате России и выиграли Кубок Премьер-Лиги.

Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020