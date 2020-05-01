Карсаков: если коронавирус съест все деньги, придётся майку Гвардиолы на аукцион выставить

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Карсаков, автор победного гола «Барселоне» в ноябре 1992 года (3:2), рассказал о главном раритете в своей футбольной коллекции.
«У меня есть майка Хосепа Гвардиолы. Дима Кузнецов после дерби «Барселоны» и «Эспаньола» её у Пепа выменял и потом мне подарил. Тогда и подумать никто не мог, что тот станет великим тренером. А Диму потом в клубе на $ 100 оштрафовали: в «Эспаньоле» запрещено было меняться футболками. Когда деньги закончатся, коронавирус всё съест – придётся на аукцион эту майку выставлять. Шутка!» — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Гвардиола выступал за «Барселону» с 1990 по 2001 год. Профессиональную карьеру испанец завершил в 2006 году, в 2007-м возглавил сине-гранатовых. В настоящее время Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити».
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