«Тобол» сократит зарплаты футболистов и тренерского штаба на 25 процентов

Костанайский «Тобол» сократит зарплаты футболистов и тренерского штаба на четверть из-за пандемии коронавируса, сообщает Meta-ratings.kz.
По данным источника, сначала руководство клуба планировало сократить выплаты вдвое, однако игроки и тренерский штаб были несогласны с подобным решением, и стороны договорились о сокращении на 25%. Сообщается, что помимо этого бюджет «Тобола» в этом году будет значительно уменьшен.
Чемпионат Казахстана начался в марте, но позже был приостановлен, как и большинство внутренних футбольных первенств во всём мире. В настоящий момент «Тобол» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 4 очка в двух матчах. Лидером турнира является «Астана» (7), которая провела на один матч больше.
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