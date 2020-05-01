«Интер» готов отпустить Милана Шкриньяра в «Манчестер Сити» за € 70 млн

Миланский «Интер» снизил стоимость защитника Милана Шкриньяра до € 70 млн, сообщает Calciomercato.

По данным источника, «Манчестер Сити» продолжает проявлять интерес к футболисту, и Шкриньяр является главной трансферной целью наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы в летнее трансферное окно. Сообщается, что Антонио Конте рассчитывал на 25-летнего защитника в следующем сезоне, однако «нерадзурри» готовы расстаться с игроком за € 70 млн. До пандемии коронавируса «Интер» просил за футболиста € 85 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересованы «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

В нынешнем сезоне Шкриньяр провёл за «Интер» 32 матча во всех турнирах, отдал 1 результативную передачу и заработал 7 жёлтых карточек.