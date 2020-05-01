Кристиан Нобоа: не жалею, что ушёл из «Зенита»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что не жалеет об уходе из «Зенита» летом прошлого года.



«Нет, не жалею. Я мог остаться в Санкт-Петербурге, меня оттуда никто не выгонял, но мне нужно было играть. Поэтому я здесь. Мы обсуждали мои перспективы с Сергеем Семаком, я понимал, что лимит и приобретение новых игроков не оставят мне шанса проявить себя, особенно после тяжёлой травмы. Когда же «Зенит» приобрёл такого сильного игрока, как Вильмар Барриос, я понимал, что в центре поля для меня места не осталось. Ещё раз подчеркну: я ушёл из «Зенита» не потому, что не хотел играть в Санкт-Петербурге, а потому, что мне больше не было места на поле. Когда меня пригласили в «Сочи», я подумал: «А почему нет?» Мне было важно проверить своё колено, стабильно играть, вернуть уверенность в себе – всё это я потерял, когда получил травму.



Как развивалась бы моя карьера без травмы крестообразной связки? Ох. Я думаю, что до сих пор играл бы в «Зените». У меня ещё два года действовал контракт, мне было комфортно в Санкт-Петербурге, мы показывали хороший футбол, на меня рассчитывал тренер Семак, у меня было много друзей в команде. Но видите, как получилось», — цитирует Нобоа Bobsoccer.



Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. В ходе своей карьеры 35-летний эквадорский хавбек также выступал на родине, а также в «Рубине», «Динамо», ПАОК и «Ростове». В национальную команду Кристиан вызывается с 2009 года.

Нобоа: играю в России почти 13 лет, а вчера был словно первый день. Это мой второй дом