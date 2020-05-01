4 клуба Серии А смогут возобновить тренировки 4 мая

«Болонья», «Парма», «СПАЛ» и «Сассуоло» смогут возобновить тренировки 4 мая, сообщает Football Italia.

Эти клубы представляют итальянский регион Эмилия-Романья, глава которого дал разрешение на возобновление тренировочного процесса. Занятия должны проходить на открытой местности и с соблюдением социальной дистанции. Регион находится примерно в 200 км от Ломбардии, провинции, которая является эпицентром распространения коронавируса в Италии.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

Ранее стало известно, что Серия А не будет расширена до 22 клубов в следующем сезоне, даже если чемпионат будет завершён досрочно.