4 клуба Серии А смогут возобновить тренировки 4 мая

«Болонья», «Парма», «СПАЛ» и «Сассуоло» смогут возобновить тренировки 4 мая, сообщает Football Italia.
Эти клубы представляют итальянский регион Эмилия-Романья, глава которого дал разрешение на возобновление тренировочного процесса. Занятия должны проходить на открытой местности и с соблюдением социальной дистанции. Регион находится примерно в 200 км от Ломбардии, провинции, которая является эпицентром распространения коронавируса в Италии.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
Ранее стало известно, что Серия А не будет расширена до 22 клубов в следующем сезоне, даже если чемпионат будет завершён досрочно.
- 1 мая 2020
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