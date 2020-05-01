Бывший футболист «Реала» Ринкон признался, что сталкивался с расизмом в команде

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Фредди Ринкон рассказал о расизме, с которым столкнулся в команде.
«Мне не хватало белой кожи. Не могу сказать, что ежедневно сталкивался с расизмом, но в команде это имело место. Хорхе Вальдано был в очень непростом положении, потому что игроки оказывали на него серьёзное давление. Мне было трудно играть в «Реале», потому что там много эгоизма и гордости. Но за счёт этих качеств клуб и стал одним из лучших в мире.
Так или иначе было здорово играть с этими ребятами, и в «Реале» я завёл хороших друзей», — цитирует Ринкона Marca со ссылкой на Gol Caracol.
Ринкон защищал цвета «Реала» с 1995 по 1996 год. В ходе своей карьеры, которая длилась с 1986 по 2004 год, экс-хавбек также выступал за «Наполи» и ряд колумбийских и бразильских клубов. В сборную Колумбии вызывался с 1990 по 2001 год.
- 1 мая 2020
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