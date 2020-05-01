Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Вижу цель, не вижу препятствий!» Мостовой поделился архивным фото с матча «Сельты»

«Вижу цель, не вижу препятствий!» Мостовой поделился архивным фото с матча «Сельты»
Футбол 0

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой опубликовал на своей странице в «Инстаграме» архивное фото.

«Вижу цель, не вижу препятствий!» — написал Мостовой.

Посмотреть фотографию можно на странице Александра Мостового в «Инстаграме».

Снимок был сделан во время четвертьфинального матча Кубка УЕФА сезона-1998/1999 «Марсель» — «Сельта», который состоялся 2 марта 1999 года. Тогда Мостовой стал автором забитого мяча, однако французский клуб одержал победу со счётом 2:1. Ответный матч завершился нулевой ничьей, и «Марсель» сумел пробиться в полуфинал турнира. Одолев в полуфинале итальянскую «Болонью», «провансальцы» вышли в финал Кубка УЕФА, который принимал московский стадион «Лужники», где уступили «Парме» со счётом 0:3.

Александр Мостовой: хотят расширить РПЛ, чтобы никто не вылетал и не возмущался
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020