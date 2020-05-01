Нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп рассказал об операции, которую перенёс в Германии.
«Воспользовавшись паузой в соревнованиях и тренировочном процессе, по рекомендации докторов «Динамо» был прооперирован. У меня были проблемы с левой рукой, из-за которых я не мог полностью ею управлять. Операция прошла хорошо, и скоро смогу полноценно тренироваться. Пока только восстановительные упражнения для руки, которые я методично выполняю», — приводит слова Филиппа официальный сайт «Динамо».
Филипп перешёл в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом за € 20 млн. Ранее 26-летний немец выступал на родине за «Фрайбург».
В нынешнем сезоне Максимилиан принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 7 голов (4 — с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 2 жёлтые карточки. «Динамо», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице первенства.
- 1 мая 2020
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