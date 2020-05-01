Футболист «Луча» объяснил, почему не поддерживает обнуление сроков Путина

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин рассказал о своём отношении к обнулению президентских сроков Владимира Путина.
«Я не за обнуление сроков президента, потому что не считаю, что человек может править больше 20 лет. Хочется увидеть что-то новое, новый подход к делу. Увидеть, что человек заинтересован в людях и стране, том, как он её будет развивать. Но пока такого человека, думаю, нет в стране, если Путин решился на такой ответственный шаг, как внесение поправок в конституцию.
Но пока есть надежда, что у нас великая страна и великий правитель, который будет делать всё во благо народа, и у нас будет сильная держава. Она и так сильная, но только в плане армии. За неё переживать не стоит, потому что на неё делается акцент. А в остальных аспектах если мы начнём всё делать правильно… Все же знают, что у нас деньги воруются из бюджета. Если этого не будет и как-то это искоренить, то человеческие качества всегда победят любые деньги», — сказал Калугин в эфире в «инстаграме» Марии Командной.
- 1 мая 2020
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