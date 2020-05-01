Энди Коул — о пересадке почки: часто хочу сдаться. Эти пять лет были настоящим дерьмом

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул рассказал о психологических проблемах, с которыми столкнулся после пересадки почки.
«Я очень часто хочу сдаться. Это касается не только жизни, а всего. Становится очень тяжело. В прошлую среду мне было плохо. Это было так неожиданно, поэтому весь день пришлось провести в кровати. Я признал поражение и смирился с тем, что сегодня — не мой день. Раньше я бы боролся. В конце концов, я знаю, что не смогу победить.
Эти пять лет были настоящим дерьмом. В октябре 2018 года дерьмо только начиналось. Всё стало гораздо хуже. Но я всё ещё здесь. Это самое важное. Люди не понимают, с чем тебе приходится сталкиваться, борясь с болезнью. Они смотрят на пациента с пересадкой и говорят: „Ты в порядке. Ты выглядишь очень хорошо“. Внешне это может именно так и выглядеть. Но в душе происходит масса вещей. Ты имеешь дело с лекарствами и перепадами настроения. Мне повезло, что я никогда не злюсь из-за этого.
Психологическое здоровье — это самое важное. Бороться с болезнью сложно, потому что в один день у тебя всё хорошо, а на следующий день ты чувствуешь себя как мешок дерьма. Именно так я чувствовал себя в прошлую среду. А в четверг снова был в порядке. Я должен принимать, что иногда моё тело говорит: «Сегодня тебя не будет во мне». Так что нужно отдыхать и восстанавливать силы, а послезавтра возвращаться», — приводит слова Коула The Guardian.
- 1 мая 2020
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