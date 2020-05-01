УПЛ зарегистрировала третьего кандидата на пост президента лиги

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги (УПЛ) Евгений Дикий сообщил, что эксперт телеканала «Футбол» Михаил Метревели стал третьим кандидатом на пост нового руководителя лиги.
Ранее заявки на участие в выборах подали руководитель львовской областной федерации футбола Александр Шевченко и бывший вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук.
«Если всё будет так, как и ожидается, и мы официально начнём выходить из карантина 12 мая, то сроки позволяют нам 25 мая провести выборы президента УПЛ. На сегодняшний день к двум кандидатам – Шевченко и Смалийчуку – добавился третий, Михаил Метревели.
Свои программы, с которыми кандидаты идут на выборы, в УПЛ они подавать не будут, такого требования нет. Но они сами будут общаться с клубами, чтобы убедить за них проголосовать», — приводит слова Дикого Meta-ratings.
- 1 мая 2020
-
19:16
-
19:04
-
18:49
-
18:38
-
18:36
-
18:25
-
18:24
-
18:10
-
18:00
-
17:42
-
17:42
-
17:29
-
17:21
-
17:14
-
17:11
-
17:04
-
16:58
-
16:51
-
16:46
-
16:04
-
15:42
-
15:34
-
15:16
-
15:07
-
14:57
-
14:47
-
14:35
-
14:08
-
13:58
-
13:57
-
13:30
-
13:09
-
13:00
-
12:59
-
12:36