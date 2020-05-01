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УПЛ зарегистрировала третьего кандидата на пост президента лиги

УПЛ зарегистрировала третьего кандидата на пост президента лиги
Футбол / Прочие турниры 0

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги (УПЛ) Евгений Дикий сообщил, что эксперт телеканала «Футбол» Михаил Метревели стал третьим кандидатом на пост нового руководителя лиги.

Ранее заявки на участие в выборах подали руководитель львовской областной федерации футбола Александр Шевченко и бывший вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук.

«Если всё будет так, как и ожидается, и мы официально начнём выходить из карантина 12 мая, то сроки позволяют нам 25 мая провести выборы президента УПЛ. На сегодняшний день к двум кандидатам – Шевченко и Смалийчуку – добавился третий, Михаил Метревели.

Свои программы, с которыми кандидаты идут на выборы, в УПЛ они подавать не будут, такого требования нет. Но они сами будут общаться с клубами, чтобы убедить за них проголосовать», — приводит слова Дикого Meta-ratings.

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