АПЛ заявила о намерении доиграть сезон-2019/2020

Сегодня, 1 мая, состоялось заседание клубов английской Премьер-лиги, на котором были обсуждены вопросы, связанные с возможным возобновлением сезона-2019/2020, который из-за пандемии коронавируса был приостановлен в марте, сообщает официальный сайт АПЛ.
1. АПЛ ещё раз подчеркнула, что приоритетом для неё остаётся здоровье и безопасность футболистов, тренеров, менеджеров и других работников клубов, а также болельщиков и широкой общественности.
2. Лига начала рассматривать первые шаги по возобновлению тренировок. Возвращение тренировочного процесса возможно только при одобрении правительства, а также после консультаций со специалистами и игроками.
3. Клубы подтвердили намерение доиграть нынешний сезон.
Напомним, ранее из-за решений политиков были досрочно завершены нынешние розыгрыши французской Лиги 1 и нидерландской Эредивизии.
- 1 мая 2020
-
19:16
-
19:04
-
18:49
-
18:38
-
18:36
-
18:25
-
18:24
-
18:10
-
18:00
-
17:42
-
17:42
-
17:29
-
17:21
-
17:14
-
17:11
-
17:04
-
16:58
-
16:51
-
16:46
-
16:04
-
15:42
-
15:34
-
15:16
-
15:07
-
14:57
-
14:47
-
14:35
-
14:08
-
13:58
-
13:57
-
13:30
-
13:09
-
13:00
-
12:59
-
12:36