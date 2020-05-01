АПЛ заявила о намерении доиграть сезон-2019/2020

Сегодня, 1 мая, состоялось заседание клубов английской Премьер-лиги, на котором были обсуждены вопросы, связанные с возможным возобновлением сезона-2019/2020, который из-за пандемии коронавируса был приостановлен в марте, сообщает официальный сайт АПЛ.

1. АПЛ ещё раз подчеркнула, что приоритетом для неё остаётся здоровье и безопасность футболистов, тренеров, менеджеров и других работников клубов, а также болельщиков и широкой общественности.

2. Лига начала рассматривать первые шаги по возобновлению тренировок. Возвращение тренировочного процесса возможно только при одобрении правительства, а также после консультаций со специалистами и игроками.

3. Клубы подтвердили намерение доиграть нынешний сезон.

Напомним, ранее из-за решений политиков были досрочно завершены нынешние розыгрыши французской Лиги 1 и нидерландской Эредивизии.