Футбольная ассоциация Англии обвинила Кирана Триппьера в нарушении правил о ставках

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила защитника «Атлетико» и английской сборной Кирана Триппьера в нарушении правил о ставках, сообщается на официальном сайте организации.
В случае, если FA признает Триппьера виновным, игроку грозит длительная дисквалификация и внушительный штраф. Триппьер должен ответить на обвинения организации до 18 мая 2020 года. Сам 29-летний футболист отрицает все обвинения и настаивает, что никогда не делал ставок, связанных с футболом, и не получал никакой финансовой выгоды от ставок других игроков.
Напомним, в марте нападающий Дэниел Старридж был отстранён от любой деятельности, связанной с футболом, до 17 июня 2020 года в связи с нарушением правил о ставках. Старридж попросил своего брата Леона сделать ставку на его переход в «Севилью», сообщив ему информацию о переговорах. В итоге вместо переезда в Испанию форвард отправился в краткосрочную аренду в «Вест Бромвич Альбион».
- 1 мая 2020
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