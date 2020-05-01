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«Пилите, Серёжа, пилите… они золотые». Губерниев ответил Юрану

«Пилите, Серёжа, пилите… они золотые». Губерниев ответил Юрану
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на слова главного тренера «Химок» Сергея Юрана, которому не понравилась критика в адрес его клуба.

«Как я люблю этот Паниковский style! Пилите, Серёжа, пилите… они золотые», — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

Конфликт Юрана и Губерниева начался после слов последнего о «Химках». Комментатор выразил мнение, что клуб из Московской области в целях экономии бюджетных денег должен остаться в ФНЛ. Позднее Юран с иронией сказал, что не знает, кто такой Губерниев, а также порекомендовал ему заниматься делами «Зенита», а не «Химок».

«Химки», набрав 54 очка, занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ. В 27 матчах подопечные Юрана одержали 16 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

Юран: Губерниев? А кто это такой вообще? Пусть решает, где «Зениту» быть, а не «Химкам»
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