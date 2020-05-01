Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Чемпионат Дании может возобновиться 29 мая

Чемпионат Дании может возобновиться 29 мая
Футбол / Прочие турниры 0

Глава Датского футбольного союза (DBU) Йеспер Меллер отметил, что 29 мая рассчитывает возобновить сезон-2019/2020 чемпионата страны, приостановленный из-за пандемии коронавируса.

«С середины марта у DBU была чёткая стратегия следовать инструкциям властей по ограничениям, чтобы избежать распространения инфекции. Мы придерживаемся этой стратегии. Мы были ответственны, вели себя должным образом и действовали сообща и должны продолжать делать это, чтобы возобновить сезон в безопасных условиях.

Крайне важно, чтобы сезон в Суперлиге был снова запущен к 29 мая, чтобы мы могли успешно завершить турнир. Возобновим соревнования, как только получим разрешение правительства. Многие скучают по футболу. Именно футбол может дать обществу энтузиазм, необходимый во время исторического социального кризиса», — приводит слова Меллера официальный сайт Датского футбольного союза.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020