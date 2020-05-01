Тьяго Силва — о титуле «ПСЖ» в Лиге 1: самое странное чемпионство в моей карьере

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва прокомментировал завоевание титула чемпионов Франции после досрочного завершения сезона из-за пандемии коронавируса.



«Могу только благодарить Бога за возможность стать чемпионом Франции в седьмой раз за восемь лет. Я бы не смог достичь таких высот без поддержки семьи, товарищей по команде и болельщиков. Посвящаю этот титул фанатам и особенно врачам и медработникам, которые борются с коронавирусом по всему миру. Они ведут борьбу, чтобы мы могли вернуться на поле как можно скорее.



Это, наверное, самое странное чемпионство в карьере. Но мы обязательно отпразднуем его позже, потому что заслужили эту победу», — написал Силва на своей странице в «Инстаграме».