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Тьяго Силва — о титуле «ПСЖ» в Лиге 1: самое странное чемпионство в моей карьере

Тьяго Силва — о титуле «ПСЖ» в Лиге 1: самое странное чемпионство в моей карьере
Футбол / Франция 0

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва прокомментировал завоевание титула чемпионов Франции после досрочного завершения сезона из-за пандемии коронавируса.

«Могу только благодарить Бога за возможность стать чемпионом Франции в седьмой раз за восемь лет. Я бы не смог достичь таких высот без поддержки семьи, товарищей по команде и болельщиков. Посвящаю этот титул фанатам и особенно врачам и медработникам, которые борются с коронавирусом по всему миру. Они ведут борьбу, чтобы мы могли вернуться на поле как можно скорее.

Это, наверное, самое странное чемпионство в карьере. Но мы обязательно отпразднуем его позже, потому что заслужили эту победу», — написал Силва на своей странице в «Инстаграме».

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