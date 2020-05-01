Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роналдиньо мог посещать ночные клубы два раза в неделю по контракту с «Фламенго»

Роналдиньо мог посещать ночные клубы два раза в неделю по контракту с «Фламенго»
Футбол / Южная Америка 0

Бывший бразильский футболист Роналдиньо настоял на включение в контракт с «Фламенго» пункта, согласно которому он мог посещать ночные клубы два раза в неделю, сообщает beIN Sport.

По информации источника, бразилец отказался подписывать контракт, пока в клубе не пошли на его условия. Напомним, Роналдиньо присоединился к «Фламенго» в 2011 году и провёл в команде один сезон, после чего перешёл в «Атлетико» (Минейро).

Роналдиньо находится под домашним арестом в Парагвае. Напомним, Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 7 апреля Роналдиньо был выпущен из тюремного заключения под залог. Таким образом, экс-футболист провёл в тюрьме один месяц.

Фабрегас: у Неймара есть качества на уровне Роналдиньо. Он суперзвезда
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020