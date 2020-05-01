Роналдиньо мог посещать ночные клубы два раза в неделю по контракту с «Фламенго»
Бывший бразильский футболист Роналдиньо настоял на включение в контракт с «Фламенго» пункта, согласно которому он мог посещать ночные клубы два раза в неделю, сообщает beIN Sport.
По информации источника, бразилец отказался подписывать контракт, пока в клубе не пошли на его условия. Напомним, Роналдиньо присоединился к «Фламенго» в 2011 году и провёл в команде один сезон, после чего перешёл в «Атлетико» (Минейро).
Роналдиньо находится под домашним арестом в Парагвае. Напомним, Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 7 апреля Роналдиньо был выпущен из тюремного заключения под залог. Таким образом, экс-футболист провёл в тюрьме один месяц.
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