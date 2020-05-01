Клубам АПЛ сообщили, что сезон можно доиграть только на нейтральных стадионах
Стали известны планы английской Премьер-лиги по возобновлению сезона-2019/2020, из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановленного в середине марта, информирует BBC.
В ходе сегодняшней видеоконференции клубам АПЛ сообщили, что доиграть матчи нынешней кампании будет возможно только на нейтральных стадионах и при пустых трибунах. Планируется задействовать до десяти таких арен.
Руководство Премьер-лиги считает, что использование нейтральных стадионов должно уменьшить риск того, что фанаты будут собираться большими группами во время матчей. Выбор арен планируется обсуждать с полицией.
Напомним, ранее АПЛ заявила о намерении доиграть сезон-2019/2020. Ожидается, что он будет возобновлён в начале лета.
В АПЛ футболисты будут тренироваться в масках. Им запретят плеваться и получать массаж
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