Клубам АПЛ сообщили, что сезон можно доиграть только на нейтральных стадионах

Стали известны планы английской Премьер-лиги по возобновлению сезона-2019/2020, из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановленного в середине марта, информирует BBC.

В ходе сегодняшней видеоконференции клубам АПЛ сообщили, что доиграть матчи нынешней кампании будет возможно только на нейтральных стадионах и при пустых трибунах. Планируется задействовать до десяти таких арен.

Руководство Премьер-лиги считает, что использование нейтральных стадионов должно уменьшить риск того, что фанаты будут собираться большими группами во время матчей. Выбор арен планируется обсуждать с полицией.

Напомним, ранее АПЛ заявила о намерении доиграть сезон-2019/2020. Ожидается, что он будет возобновлён в начале лета.