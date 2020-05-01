Марсело: самый сложный соперник — это Месси. Было бы лицемерием назвать кого-то другого
Защитник мадридского «Реала» Марсело рассказал, против кого ему было сложнее всего играть.
«Все играют против „Реала“ так, словно это их последний матч в жизни. Поскольку я частенько иду в атаку, существует большая вероятность, что с кем-то столкнусь. Самый сложный соперник? Думаю, Лионель Месси. Было бы лицемерием назвать другого игрока. Но никогда не играл против Криштиану Роналду. Но было много футболистов, против которых было сложно играть. Хесус Навас в своё время… Помню, как после матча с „Севильей“ меня критиковали три недели», — приводит слова Марсело AS.
Марсело защищает цвета «Реала» с 2007 года. В нынешнем сезоне защитник в 11 матчах испанской Примеры отдал две результативные передачи.
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