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Марсело: не хочу покидать «Реал» и думаю, что клуб меня не отпустит

Марсело: не хочу покидать «Реал» и думаю, что клуб меня не отпустит
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе в туринский «Ювентус».

«Уже слышал два года назад, что подписал контракт с „Ювентусом“. Люди выдумывают разные небылицы. Но мне было приятно видеть болельщиков „Ювентуса“, которым пришлась по душе та новость.

Не хочу покидать „Реал“ и думаю, что клуб меня не отпустит. Мне очень хорошо в Мадриде. Семья живёт здесь, я люблю это место. Не знаю, правда ли, что „Ювентус“ интересуется мною», — приводит слова Марсело AS.

Марсело защищает цвета «Реала» с 2007 года. В этом сезоне защитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры, в которых отдал 2 результативные передачи. Контракт бразильца со «сливочными» рассчитан ещё на два года.

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