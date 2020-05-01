Марсело: не хочу покидать «Реал» и думаю, что клуб меня не отпустит

Защитник мадридского «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе в туринский «Ювентус».



«Уже слышал два года назад, что подписал контракт с „Ювентусом“. Люди выдумывают разные небылицы. Но мне было приятно видеть болельщиков „Ювентуса“, которым пришлась по душе та новость.



Не хочу покидать „Реал“ и думаю, что клуб меня не отпустит. Мне очень хорошо в Мадриде. Семья живёт здесь, я люблю это место. Не знаю, правда ли, что „Ювентус“ интересуется мною», — приводит слова Марсело AS.



Марсело защищает цвета «Реала» с 2007 года. В этом сезоне защитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры, в которых отдал 2 результативные передачи. Контракт бразильца со «сливочными» рассчитан ещё на два года.

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