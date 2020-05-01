Зюле — о лучшем защитнике в мире: ван Дейк остаётся на самой вершине

Защитник мюнхенской «Баварии» Никлас Зюле поделился мнением о коллеге по позиции Вирджиле ван Дейке, который выступает за «Ливерпуль».

«Ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в 27 лет и сделал шаг на пути к званию лучшего защитника в мире. Скоро ему исполнится 30, и он остаётся на самой вершине.

Для центрального защитника лучший период начинается лет в 25 — к этому возрасту у тебя уже есть необходимый опыт и зрелость, в то же время ты находишься в отличной физической форме.

В течение следующих двух-трёх лет хочу сделать следующий большой шаг. И буду рад, если тогда люди скажут, что я вхожу в число лучших в мире. Такова моя цель», — приводит слова Никласа Зюле пресс-служба «Баварии» на официальном сайте клуба.