«Амьен» и мэр города намерены оспорить в суде решение о вылете команды из Лиги 1
Мэр Амьена Бригитта Фурэ и президент клуба «Амьен» Ален Жест намерены оспорить в суде решение о вылете команды из французской Лиги 1, сообщает L'Equipe.
Напомним, сезон-2019/2020 в чемпионате Франции был досрочно завершён из-за пандемии коронавирусной инфекции. В Лиге 1 было сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице, в Лигу чемпионов выходят «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».
По информации источника, Фурэ и Жест планируют обратиться к адвокатам, чтобы бороться с этим решением в правовом поле. Фурэ и Жест считают несправедливым вылет «Амьена» в Лигу 2, так как клубу предстояло провести ещё 10 матчей и он мог набрать ещё 30 очков.
«Пусть обращаются в суд». Министр спорта Франции — о несогласии клубов с итогами сезона
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