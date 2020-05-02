Вернер: лучше уеду за границу, чем перейду в «Баварию»
Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер отметил, что не собирается переходить в мюнхенскую «Баварию».
"«Бавария» — великий клуб, тут нечего и говорить. Флик доказал в этом сезоне, что он действительно хороший главный тренер. Но если мне придётся менять клуб, я лучше уеду за границу, чем перейду в «Баварию»", — приводит слова Вернера Bild.
Вернер является воспитанником «Штутгарта», за который выступал с 2013 по 2016 год, после чего перешёл в «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 25 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 21 гол (3 — с пенальти) и 7 результативных передач. В сборную Германии Тимо вызывается с 2017 года. Ранее сообщалось, что Вернер может перейти в «Ливерпуль».
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