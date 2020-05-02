Гари Невилл предложил доиграть матчи АПЛ за пределами Англии

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сомневается, что нынешний розыгрыш английской Премьер-лиги можно провести в Англии. В качестве возможного решения эксперт предлагает доиграть сезон в другой стране.
«Премьер-лиге нужно провести оставшиеся матчи в безопасной среде. Если она серьёзно подходит к этому вопросу, ей стоит переместить их за пределы этой страны, в две-три точки, где нет вируса и до которых можно добраться за три-четыре часа.
Туда можно взять игроков, телевидение и журналистов. Нужна безопасная среда. В Европе есть несколько мест, где нет коронавируса. Там можно доиграть нынешний сезон. Если они захотят, они смогут это сделать», — приводит слова Невилла Sky Sports.
Напомним, кампания-2019/2020 была приостановлена в середине марта. Турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Ливерпуль», который опережает ближайшего преследователя на 25 очков.
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