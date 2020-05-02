Илья Мэддисон: власть развратила футболистов лимитом и деньгами

Знаменитый российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон, считающийся первопроходцем российского видеоблоггинга, поделился мнением о реакции на интервью вратаря самарских «Крыльев Советов» Евгения Фролова, в котором он подверг резкой критике российскую власть.

«Сейчас гнобят вратаря Фролова за интервью про власть. А ведь это все потому что власть сама развратила футболистов лимитом и деньгами. Отсюда и история Кокорина, и презираемый всей страной Дзюба. Меньше платили бы им, создали бы конкуренцию с легионерами и меньше было бы Фроловых», — написал Мэддисон в «Твиттере».

После интервью «Крылья Советов» опубликовали на официальном сайте заявление, в котором осудили Фролова и обещали оштрафовать его. Позже фраза о штрафе была удалена.