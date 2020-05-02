Санчо не интересен «Барселоне»

Английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо не входит в интересы каталонской «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Ранее об интересе к Санчо со стороны «Барсы» сообщал Bild. По информации испанского издания, каталонцы летом не будут делать «Боруссии» никаких предложений по игроку, так как собираются потратить трансферный бюджет на других футболистов.Также на Санчо претендуют клубы с его родины — «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Джейдон Санчо перешёл в «Боруссию» из «Манчестер Сити» в 2017 года за € 8 млн. В сезоне-2019/20, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Санчо провел за «Боруссию» 35 матчей, забил 17 голов и сделал 19 результативных передач. Кроме того, полузащитник — победитель чемпионата мира U17 2017 года.