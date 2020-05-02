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Ривалдо: «Барселона» должна сохранить Артура

Ривалдо: «Барселона» должна сохранить Артура
Футбол / Испания 0

Бывший бразильский полузащитник Ривалдо, с 1997 по 2002 год выступавший за «Барселону», поделился мнением о бразильском полузащитнике команды Артуре.

«Я очень надеюсь, что Артур не покинет „Барселону“ и останется в команде на долгие годы. Он провёл в „Барсе“ слишком мало времени, чтобы уходить, не отыграл даже двух полноценных сезонов. Ему всего лишь 23 года, и у него всё впереди. Кстати, когда Артур переходил в „Барселону“, многие называли его заменой Хави. Кроме того, его уход сыграет отрицательную роль в возможном возвращении Неймара. Артура нужно сохранить», — приводит слова Ривалдо Mundo Deportivo.

Артур перешёл в «Барселону» из «Гремио» в 2018 году. В чемпионате Испании сезона-2019/2020 он сыграл в 16 матчах и забил три мяча.

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