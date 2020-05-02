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Нападающий «Уфы» Козлов — об интервью Фролова: нельзя заставить человека молчать

Нападающий «Уфы» Козлов — об интервью Фролова: нельзя заставить человека молчать
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Уфы» Андрей Козлов раскритиковал нападки на вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова. давшего интервью, в котором он выражает недовольство нынешней российской властью.

«Евгений Фролов – мой друг. Он молодец, что сказал то, что думает. Считаю, что он незаслуженно подвергается критике. Каждый человек имеет право высказать свою точку зрения, несмотря на то, кто он, футболист, чиновник…

Ну конечно, когда его высылают со страны, хм… Кажется, что это не очень выглядит, когда в демократической стране человеку закрывают рот. Я думаю, что это неправильно.

Каждый человек имеет право говорить то, что он думает. Я не вижу в этом никакой проблемы. А разделять его позицию или нет, это уже право каждого человека. У каждого есть свое мнение на этот счет. Вот и все», – приводятся слова Козлова в «твиттере» «Уфы».

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