Смертин — о голе Шевченко в матче Россия-Украина 1999 года: разделяю вину с Филимоновым

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин в беседе с Андреем Аршавиным в программе «Открытый показ» на «Матч ТВ» поделился воспоминаниями об отборочном матче Евро-2000 между Россией и Украиной. Игра завершилась со счётом 1:1, из-за чего россияне не смогли пробиться на чемпионат Европы.
«По меньшей мере я разделял ответственность с Александром Филимоновым. В этом эпизоде я, конечно, не имел права касаться украинца. Более того, там Валера Карпин был с другой стороны. Можно было вдвоем отобрать мяч.
Кстати, после того как я нарушил, как раз Валера мне напихал. Сказал: ну что ты делаешь, зачем ты нарушаешь здесь. Я подумал про себя еще в эти какие-то доли секунды: не первый раз и не последний, ничего страшного.
Это был такой эпизод болезненный для меня. Впервые в жизни ты выходишь на матч и понимаешь, что выиграешь, просто вопрос времени, на какой минуте ты забьешь гол. И вот как раз победа над французами, а потом над исландцами на «Динамо» вселили такую уверенность, что мы выходили в следующих матчах и понимали, что выиграем. Как и в этом матче. Это не вопрос самоуверенности, просто уверенности и командного духа», — сказал Смертин.
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