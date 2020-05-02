«ПСЖ» хочет усилиться Ндиди, Томасом и Бакайоко

«Пари Сен-Жермен», объявленный чемпионом Франции 2020 года после досрочного завершения Лиги 1, намерен усилиться тремя футболистами, сообщает ESPN.

Главная кандидатура — полузащитник английского «Лестера» Уилфред Ндиди. 23-летний игрок перешёл в «Лестер» из бельгийского «Генка» летом 2017 года. В текущем розыгрыше чемпионата Англии, прерванном из-за пандемии коронавируса, Ндиди провёл за «Лестер» 23 матча и забил два мяча.

Также «ПСЖ» рассматривает кандидатуры Томаса Парти из мадридского «Атлетико» и Тьемуэ Бакайоко из лондонского «Челси», выступавшего на правах аренды за «Монако». Парти провёл в чемпионате Испании 24 матча, забил два гола и получил 10 жёлтых карточек. Бакайоко сыграл в 20 матчах Лиги 1 и забил один мяч.