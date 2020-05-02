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Мор: раскулачить пару полковников – денег хватит на весь спорт, медицину и образование

Мор: раскулачить пару полковников – денег хватит на весь спорт, медицину и образование
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор выразил мнение, что закрытие футбольных клубов не поможет бюджетникам жить лучше.

«Футбольные клубы отнимают деньги у учителей и врачей? Серьёзно? В своё время так думали жители Калмыкии и ненавидели футболистов «Уралана» (они сами рассказывали). Не стало в Элисте команды, и бюджетники стали здорово жить? Может, лучше раскулачить пару полковников, и тогда денег хватит не только на футбол в Подмосковье, но и вообще на весь спорт, медицину, образование и т.д. в России», — написал Мор в своём «твиттере».

За карьеру в чемпионате России Мор принял участие в 95 матчах, в которых забил 2 гола.

Ранее Мор назвал причины непопадания в заявку сборной России на чемпионат Европы в 2004 году, когда защищал цвета «Сатурна».

«Тогда всех кидали». Эдуард Мор рассказал, как остался без выплат в «Спартаке» и «Сатурне»
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