Мор: раскулачить пару полковников – денег хватит на весь спорт, медицину и образование

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор выразил мнение, что закрытие футбольных клубов не поможет бюджетникам жить лучше.
«Футбольные клубы отнимают деньги у учителей и врачей? Серьёзно? В своё время так думали жители Калмыкии и ненавидели футболистов «Уралана» (они сами рассказывали). Не стало в Элисте команды, и бюджетники стали здорово жить? Может, лучше раскулачить пару полковников, и тогда денег хватит не только на футбол в Подмосковье, но и вообще на весь спорт, медицину, образование и т.д. в России», — написал Мор в своём «твиттере».
За карьеру в чемпионате России Мор принял участие в 95 матчах, в которых забил 2 гола.
Ранее Мор назвал причины непопадания в заявку сборной России на чемпионат Европы в 2004 году, когда защищал цвета «Сатурна».
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