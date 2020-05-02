Головин не попал в сборную сезона Лиги 1, оглашён кард UFC Fight Night. Главное к утру

Кикнадзе обратился к болельщикам «Локомотива» по ситуации с Сёминым, в Германии стартовал первый теннисный турнир после карантина, сезон в Бундеслиге планируют возобновить 15 мая и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Валуев ответил Навальному, заступившемуся за критиковавшего власть Фролова.

2. Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе обратился к болельщикам московского клуба по поводу ситуации с главным тренером команды Юрием Сёминым.

3. Головин не попал в сборную сезона Лиги 1 от France Football.

4. Денис Давыдов не смог вылететь из Болгарии. Он остался без жилья и контракта.

5. АПЛ заявила о намерении доиграть сезон-2019/2020.

6. «Кёльн» на официальном сайте объявил, что в клубе зафиксировано три случая заражения коронавирусом.

7. В Германии стартовал первый теннисный турнир после карантина.

8. Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) 15 мая планирует возобновить сезон-2019/2020.

9. Футболист «ПСЖ» стал чемпионом Франции, проведя на поле всего одну минуту.

10. Стал известен кард турнира UFC Fight Night, который пройдёт 13 и 16 мая в Джексонвилле.