Головин не попал в сборную сезона Лиги 1, оглашён кард UFC Fight Night. Главное к утру

Кикнадзе обратился к болельщикам «Локомотива» по ситуации с Сёминым, в Германии стартовал первый теннисный турнир после карантина, сезон в Бундеслиге планируют возобновить 15 мая и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Валуев ответил Навальному, заступившемуся за критиковавшего власть Фролова.
2. Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе обратился к болельщикам московского клуба по поводу ситуации с главным тренером команды Юрием Сёминым.
3. Головин не попал в сборную сезона Лиги 1 от France Football.
4. Денис Давыдов не смог вылететь из Болгарии. Он остался без жилья и контракта.
5. АПЛ заявила о намерении доиграть сезон-2019/2020.
6. «Кёльн» на официальном сайте объявил, что в клубе зафиксировано три случая заражения коронавирусом.
7. В Германии стартовал первый теннисный турнир после карантина.
8. Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL) 15 мая планирует возобновить сезон-2019/2020.
9. Футболист «ПСЖ» стал чемпионом Франции, проведя на поле всего одну минуту.
10. Стал известен кард турнира UFC Fight Night, который пройдёт 13 и 16 мая в Джексонвилле.
- 2 мая 2020
-
09:14
-
08:43
-
08:30
-
08:22
-
07:09
-
06:01
-
05:19
-
04:52
-
04:33
-
04:14
-
04:05
-
03:05
-
02:51
-
01:54
-
01:29
-
01:02
-
00:53
-
00:41
-
00:13
- 1 мая 2020
-
23:51
-
23:42
-
23:37
-
23:23
-
23:02
-
23:00
-
22:53
-
22:31
-
22:28
-
22:09
-
21:54
-
21:33
-
21:27
-
21:17
-
20:58
-
20:48