Бывший ассистент Моуринью рассказал, почему Месси может перейти в «Интер»

Бывший ассистент Жозе Моуринью в «Интере» Жозе Мораиш предположил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Интере».

«Вы знаете, что, я думаю, что это возможно. Знаете почему? Потому что у них есть Дзанетти. Дзанетти — это фактор притяжения для аргентинских футболистов. Я думаю, что он способен привлечь такого игрока, как Месси, если он подумает о другом вызове. Все аргентинцы, присоединившиеся к «Интеру », являются экстраординарными игроками, они принесли успех в клуб. Я считаю, что Месси может быть одним из них», — приводит слова Мораиша beIN Sports.

Контракт 32-летнего аргентинского форварда с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. Напомним, Месси выступает в составе каталонского клуба с 2005 года.