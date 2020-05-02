РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов
Палата Российского футбольного союза по разрешению споров запретила «Тамбову» регистрировать новых футболистов из-за задолженности по премиям за выход клуба в Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2018/2019 перед защитником Сергеем Косициным, сообщается на официальном сайте РФС.
РФС обязал «Тамбов» выплатить Косицину задолженность по премиям, а также проценты за задержку выплаты задолженности. В удовлетворении остальной части требований футболиста в отношении клуба было отказано.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие турниры, в том числе Российская Премьер-Лига. Есть вероятность, что сезон завершится досрочно. В этом случае чемпионом может быть объявлен петербургский «Зенит».
Читайте также
- 2 мая 2020
-
10:48
-
10:39
-
10:38
-
10:21
-
10:09
-
09:58
-
09:52
-
09:41
-
09:21
-
09:14
-
08:43
-
08:30
-
08:22
-
07:09
-
06:01
-
05:19
-
04:52
-
04:33
-
04:14
-
04:05
-
03:05
-
02:51
-
01:54
-
01:29
-
01:02
-
00:53
-
00:41
-
00:13
- 1 мая 2020
-
23:51
-
23:42
-
23:37
-
23:23
-
23:02
-
23:00
-
22:53
Партнерский контент