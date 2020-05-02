РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов

Палата Российского футбольного союза по разрешению споров запретила «Тамбову» регистрировать новых футболистов из-за задолженности по премиям за выход клуба в Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2018/2019 перед защитником Сергеем Косициным, сообщается на официальном сайте РФС.



РФС обязал «Тамбов» выплатить Косицину задолженность по премиям, а также проценты за задержку выплаты задолженности. В удовлетворении остальной части требований футболиста в отношении клуба было отказано.



Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие турниры, в том числе Российская Премьер-Лига. Есть вероятность, что сезон завершится досрочно. В этом случае чемпионом может быть объявлен петербургский «Зенит».