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РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов

РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых футболистов
Футбол / РПЛ 0

Палата Российского футбольного союза по разрешению споров запретила «Тамбову» регистрировать новых футболистов из-за задолженности по премиям за выход клуба в Российскую Премьер-Лигу в сезоне-2018/2019 перед защитником Сергеем Косициным, сообщается на официальном сайте РФС.

РФС обязал «Тамбов» выплатить Косицину задолженность по премиям, а также проценты за задержку выплаты задолженности. В удовлетворении остальной части требований футболиста в отношении клуба было отказано.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие турниры, в том числе Российская Премьер-Лига. Есть вероятность, что сезон завершится досрочно. В этом случае чемпионом может быть объявлен петербургский «Зенит».

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