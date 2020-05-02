Министр спорта Матыцин назвал условия, при которых возобновится сезон РПЛ

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, при каких условиях могут возобновиться матчи приостановленного сезона Российской Премьер-Лиги. Турнир был поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса.



«Со стороны Минспорта на данный день мы готовы содействовать завершению чемпионата, но при чётких гарантиях того, что будет исключена возможность заболевания спортсменов и тренеров. В адрес Роспотребнадзора направлены запросы, какие условия необходимо выполнить организаторам чемпионата в июне, потому что, насколько я понимаю, единственный шанс завершить чемпионат — начать его в конце июня. Если возобновить его позволит объективная ситуация.



Организаторы должны гарантировать обеспечение всех требований, которые предъявит Роспотребнадзор. Сейчас мы ожидаем со стороны РФС так называемые предложения по протоколу организации игр. Естественно, без зрителей. Если в ближайшее время в мае мы это согласуем, если не будет категорического запрета со стороны и федеральных, и региональных регулирующих органов и если мы получим согласования со стороны соответствующих органов на въезд иностранных спортсменов и обеспечение их карантина, то тогда, наверное, проведение соревнований будет возможно», — цитирует Матыцина «Р-Спорт».