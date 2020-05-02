Брендан Роджерс: «Лестер» не может себе позволить Коутиньо

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал возможное подписание контракта с хавбеком «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Ранее специалист работал с бразильцем в «Ливерпуле».



«Видел много спекуляций вокруг Коутиньо… Филипп — замечательный игрок, блестящий талант, но мы не можем себе его позволить. Фил вне ценовой категории «Лестера».



Думаю, трансферное окно будет очень тяжёлым для всех. Безусловно, мы работаем над возможными трансферами, но никакой конкретики пока нет", — цитирует Роджерса 90min.



Коутиньо выступает на правах аренды за «Баварию». Финансовые проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, вынуждает клуб расстаться с рядом высокооплачиваемых исполнителей.



Напомним, сезон английской Премьер-лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент паузы «Лестер» находился на третьей строчке в турнирной таблице соревнований.