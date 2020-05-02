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В «Роме» хотят сохранить игрока «Манчестер Юнайтед» после завершения его аренды

В «Роме» хотят сохранить игрока «Манчестер Юнайтед» после завершения его аренды
Футбол / Англия 0

Главный тренер итальянской «Ромы» Пауло Фонсека выразил надежду, что защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг останется в чемпионате Италии после завершения арендного соглашения с римским клубом.

«Сделаю всё, чтобы сохранить Криса в команде и на следующий сезон. Знаю, он хочет остаться в Риме. Посмотрим, как будут развиваться события. Смоллинг — потрясающий человек, очень скромный, и в то же время он большой профессионал. Фанаты восхищаются его игрой, а он отлично проявляет себя в качестве лидера на поле и за его пределами», — цитирует Фонсеку ESPN.

В этом сезоне британский футболист в 28 матчах в составе «Ромы» забил два мяча. В настоящее время чемпионаты Италии и Англии приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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