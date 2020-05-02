Илья Геркус: если РПЛ не удастся доиграть, золотые медали нужно вручить «Зениту»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус считает, что «Зенит» по праву может быть объявлен чемпионом Российской Премьер-Лиги в случае остановки розыгрыша турнира из-за коронавируса.



«Если дойдёт до того, что нам скажут, что чемпионат возобновить невозможно, хотя я таких причин не вижу, уверен, это абсолютно возможно и чемпионат необходимо продолжить, то варианта два: либо обнулять, либо присуждать титул команде, набравшей наибольшее количество очков.



Считаю, «Зениту» в этом случае нужно отдать золотые медали, потому что он уверенно лидирует, сыграно большинство матчей, равное количество матчей. Кто из конкурентов может сказать, что у них были бы шансы догнать «Зенит» за оставшиеся восемь туров? Думаю, никто. Поэтому двух мнений быть не может. Но, повторюсь, я бы доиграл сезон. Чтобы сохранять игру, сохранять зрителей, нужно играть», — цитирует Геркуса «Спорт день за днём».