Софийский ЦСКА поможет Денису Давыдову, который не может вернуться в Россию

Софийский ЦСКА обещал помочь российскому футболисту Денису Давыдову, который не может вернуться из Болгарии в Россию, сообщает dsport.bg.



Напомним, накануне Давыдов расторг контракт с софийским ЦСКА, после чего сообщил в социальных сетях, что не может вернуться в Россию, несмотря на организованный правительством Болгарии авиарейс, следующий по маршруту София — Москва — София. По словам футболиста, он приобрёл билеты на самолёт до расторжения соглашения с клубом.



По информации источника, руководство софийского клуба поможет Давыдову, несмотря на отсутствие договорных отношений. В ЦСКА сообщили, что не оставят футболиста на улице.

Денис является воспитанником московского «Спартака», цвета которого защищал с 2013 по 2018 год, после чего перешёл в «Нижний Новгород». Будучи игроком красно-белых, форвард выступал на правах аренды за «Младу-Болеслав» и юрмальский «Спартак». В 2015 году вызывался в сборную России.