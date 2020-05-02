Эмери — о поражении «ПСЖ» в матче с «Барселоной» со счётом 1:6: поменял бы только арбитра

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери рассказал, что изменил бы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017 с «Барселоной» (1:6).



«В том матче было много деталей, которые можно изучать. Но если выбирать что-то одно, поменял бы арбитра, и всё. Недавно смотрел повтор того матча, наткнулся на него, переключая каналы. Смотрел с 50-й по 82-ю минуту. Мы проигрывали — 0:3, отыграли один мяч, а потом был выход один на один, когда Кавани пробил в голкипера. На Ди Марии не поставили чистый пенальти. На 82-й минуте Ди Мария сфолил на Неймаре, что привело к голу.



Вот тогда я перестал смотреть. Увидел, что один из наших лидеров, страдавший от травм на протяжении всего сезона, просто цеплялся за результат. Может, стоило его заменить. Такие детали можно не заметить во время матча», — приводит слова Эмери Marca.

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