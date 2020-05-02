Дзюба показал, как на карантине собирает армию из детского конструктора

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба показал, как проводит свободное время в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Соответствующее видео он разместил на своей странице в "Инстаграме".



«Чем себя занять на самоизоляции, помимо занятий спортом и детьми? Собирать Lego-армию. Весёлое занятие. Кто-то собирает пазлы, кто-то что-то ещё, а мы вот собираем… Так и живём», — говорит футболист, демонстрируя человеческие фигурки из детского конструктора.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, практически все европейские футбольные чемпионаты были приостановлены из-за пандемии. Пауза в РПЛ была установлена 17 марта. Ориентировочный период возобновления чемпионата России — июль.



В этом сезоне РПЛ Дзюба провёл за «Зенит» 28 матчей, забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.