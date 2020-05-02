Моуринью рассказал, после какого поражения плакал единственный раз в тренерской карьере
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, ранее возглавлявший мадридский «Реал», вспомнил проигрыш, заставивший его плакать.
Португальский специалист испытал сильные эмоции после поражения в полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2011/2012 с «Баварией». Напомним, мадридский клуб уступил мюнхенцам в серии пенальти (3:3, 1:3 — по пенальти).
«Это футбол. Роналду, Кака, Рамос — три монстра, которые никогда не вызывали сомнений, но они тоже люди. Той ночью единственный раз в тренерской карьере я плакал после матча. Хорошо это помню. Мы с помощником Айтором Каранкой остановились в машине перед моим домом и оба заплакали. Было очень тяжело, потому что мы были лучшими в том сезоне», — приводит слова специалиста Marca.
Моуринью: если доиграем сезон, это будет хорошо для каждого из нас, для футбола и для АПЛ
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