Тихонов — о контракте Соболева: мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали клубу звезду

Бывший футболист московоского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал информацию,
что столичный клуб готов предложить форварду Александру Соболеву контракт с годичной зарплатой в размере € 1,2 млн.
«Мы зарабатывали в 110 раз меньше и заработали звезду для клуба», — написал Тихонов в комментариях к фотографии на станице объединения болельщиков клуба «Фратрия» в "Инстаграме".
Соболев перешёл в «Спартак» в январе 2020 года из самарских «Крыльев Советов» на правах аренды за € 500 тыс. В нынешнем сезоне 23-летний футболист в составе «Спартака» принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (два — в основном составе), стал автором одной голевой передачи и получил одну жёлтую карточку. Кроме того, провёл один матч в Кубке России и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего с «Крыльями Советов» действует до 31 декабря 2021 года.
«Спартак», набрав 28 очков в 22 матчах, занимает 8-е место в РПЛ.
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