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Зинченко — об украинце Матвиенко: он мог бы усилить «Манчестер Сити»

Зинченко — об украинце Матвиенко: он мог бы усилить «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко ответил на вопрос, кто из соотечественников мог бы усилить ряды британского гранда.

«Николай Матвиенко. Конечно, ему ещё нужно работать, развиваться и прогрессировать. Конкурент на мою позицию? Да, хочу пригласить конкурента.

Есть в Украине и другие талантливые ребята — Цыганков, Миколенко. Не хочу обделить кого-то вниманием. Самое главное — попасть в хорошие руки, к своему тренеру, чтобы находиться в своей команде и развиваться», — цитирует Зинченко официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Матвиенко — защитник донецкого «Шахтёра». Летом 2019 года сообщалось об интересе к нему со стороны европейских клубов. Среди прочих называли «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал».

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