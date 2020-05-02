Зинченко — об украинце Матвиенко: он мог бы усилить «Манчестер Сити»

Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко ответил на вопрос, кто из соотечественников мог бы усилить ряды британского гранда.
«Николай Матвиенко. Конечно, ему ещё нужно работать, развиваться и прогрессировать. Конкурент на мою позицию? Да, хочу пригласить конкурента.
Есть в Украине и другие талантливые ребята — Цыганков, Миколенко. Не хочу обделить кого-то вниманием. Самое главное — попасть в хорошие руки, к своему тренеру, чтобы находиться в своей команде и развиваться», — цитирует Зинченко официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Матвиенко — защитник донецкого «Шахтёра». Летом 2019 года сообщалось об интересе к нему со стороны европейских клубов. Среди прочих называли «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал».
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