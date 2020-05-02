Защитник «Витебска»: тренеры сказали прекратить обсуждать приостановку чемпионата Беларуси

Украинский защитник «Витебска» Олег Карамушка рассказал об обстановке в Беларуси и продолжении чемпионата страны во время пандемии коронавируса.
«Сначала были разговоры о приостановке чемпионата Белоруссии, но потом поутихли. Тренеры сказали прекратить обсуждать эту тему в раздевалке, чтобы полностью сосредоточиться на футболе. Но в то же время наставники просят соблюдать меры предосторожности – в раздевалке чаще дезинфицируем руки, договорились, что пока обойдёмся без рукопожатий.
После тренировок большую часть времени проводим дома, никуда почти не выходим. Если в маркет за продуктами, то в маске. Некоторые кафе и магазины самостоятельно, без указания властей, ограничили время работы до семи вечера. В остальном Витебск, как и прежде, живет обычной жизнью», — приводит слова защитника Metaratings.
- 2 мая 2020
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