Защитник «Витебска»: тренеры сказали прекратить обсуждать приостановку чемпионата Беларуси

Украинский защитник «Витебска» Олег Карамушка рассказал об обстановке в Беларуси и продолжении чемпионата страны во время пандемии коронавируса.



«Сначала были разговоры о приостановке чемпионата Белоруссии, но потом поутихли. Тренеры сказали прекратить обсуждать эту тему в раздевалке, чтобы полностью сосредоточиться на футболе. Но в то же время наставники просят соблюдать меры предосторожности – в раздевалке чаще дезинфицируем руки, договорились, что пока обойдёмся без рукопожатий.



После тренировок большую часть времени проводим дома, никуда почти не выходим. Если в маркет за продуктами, то в маске. Некоторые кафе и магазины самостоятельно, без указания властей, ограничили время работы до семи вечера. В остальном Витебск, как и прежде, живет обычной жизнью», — приводит слова защитника Metaratings.

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