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Зинченко рассказал о сходствах Гвардиолы и Шевченко

Зинченко рассказал о сходствах Гвардиолы и Шевченко
Футбол / Англия 0

Защитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, чем похожи его наставники — Хосеп Гвардиола и Андрей Шевченко. Напомним, Гвардиола возглавляет манчестерский гранд, тогда как Шевченко тренирует национальную сборную, за которую выступает Зинченко.

«Они оба очень хорошо разбираются в тактике. Например, мы очень хорошо изучили Португалию. Да, где-то нам повезло — у португальцев были моменты, перекладина, но и мы выжали максимум, выполнили установку тренеров и добились результата.

Философия игры, расстановка футболистов, контроль мяча, дистанция, сплочённость на поле — во всех этих требованиях Гвардиола и Шевченко очень похожи. Поэтому, когда приезжаю из „Манчестер Сити“ в сборную, мне не нужно перестраиваться», — цитирует Зинченко официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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